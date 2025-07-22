Заміна екрану в нових Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 обійдеться щонайменше в півтисячі євро

Заміна дисплеїв у нових смартфонах Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 може стати відчутним фінансовим тягарем для власників. Про це повідомляє видання Sammobile, посилаючись на інформацію від офіційних постачальників запчастин Samsung у країнах ЄС.

Вартість заміни основного гнучкого екрану Galaxy Fold 7 складає 761 євро, що за поточним курсом відповідає приблизно 36 900 грн. Зовнішній дисплей цього ж пристрою коштуватиме ще 525 євро (близько 25 500 грн). У Galaxy Flip 7 суми нижче: 342 євро (16 600 грн) за основний екран та 207 євро (приблизно 10 000 грн) – за зовнішній.

Ціни не враховують вартість роботи в сервісних центрах, якщо ремонт виконується поза офіційною мережею. Крім того, стандартна гарантія Samsung не покриває механічних пошкоджень, тому користувачам доведеться платити за ремонт самостійно.

В Україні компанія пропонує сервісну програму Smart Care, яка передбачає покриття витрат на заміну екранів або задньої панелі у разі пошкодження. Вартість річного сертифіката для Fold 7 стартує від 9350 грн., а для Flip 7 – від 5500 грн.

Незважаючи на підвищену міцність дисплеїв нових моделей, фахівці радять користувачам бути обережними під час експлуатації. Наразі в Україні відкрито попереднє замовлення на обидві моделі — стартові ціни становлять 84 999 грн за Galaxy Fold 7 та 49 999 грн за Galaxy Flip 7.