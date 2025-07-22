Заміна екрану в нових Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 обійдеться щонайменше в півтисячі євро22.07.25
Заміна дисплеїв у нових смартфонах Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 може стати відчутним фінансовим тягарем для власників. Про це повідомляє видання Sammobile, посилаючись на інформацію від офіційних постачальників запчастин Samsung у країнах ЄС.
Вартість заміни основного гнучкого екрану Galaxy Fold 7 складає 761 євро, що за поточним курсом відповідає приблизно 36 900 грн. Зовнішній дисплей цього ж пристрою коштуватиме ще 525 євро (близько 25 500 грн). У Galaxy Flip 7 суми нижче: 342 євро (16 600 грн) за основний екран та 207 євро (приблизно 10 000 грн) – за зовнішній.
Ціни не враховують вартість роботи в сервісних центрах, якщо ремонт виконується поза офіційною мережею. Крім того, стандартна гарантія Samsung не покриває механічних пошкоджень, тому користувачам доведеться платити за ремонт самостійно.
В Україні компанія пропонує сервісну програму Smart Care, яка передбачає покриття витрат на заміну екранів або задньої панелі у разі пошкодження. Вартість річного сертифіката для Fold 7 стартує від 9350 грн., а для Flip 7 – від 5500 грн.
Незважаючи на підвищену міцність дисплеїв нових моделей, фахівці радять користувачам бути обережними під час експлуатації. Наразі в Україні відкрито попереднє замовлення на обидві моделі — стартові ціни становлять 84 999 грн за Galaxy Fold 7 та 49 999 грн за Galaxy Flip 7.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Заміна екрану в нових Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 обійдеться щонайменше в півтисячі євро Samsung ремонт смартфон
Заміна дисплеїв у нових смартфонах Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 може стати відчутним фінансовим тягарем для власників
Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom із двигуном від Porsche Macan встановив рекорд швидкості транспорт
Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom, розроблений спільно з австрійською суднобудівною компанією Frauscher, встановив новий рекорд швидкості на водних перегонах у Монако
Заміна екрану в нових Samsung Galaxy Fold 7 і Flip 7 обійдеться щонайменше в півтисячі євро
Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom із двигуном від Porsche Macan встановив рекорд швидкості
Tesla Model YL – збільшена версія кросовера з третім рядом сидінь
Після скасування роумінгу в ЄС українські оператори можуть скоротити кількість хвилин та гігабайтів
Google представить Pixel 10 і Pixel Watch 4 вже 20 серпня 2025
Для яких смартфонів Poco, Redmi та Xiaomi Android 15 стане останньою
Honda та Nissan будуть розробляти ПЗ для автомобілів
Марка Range Rover отримала свій логотип уперше з 1970 року
Компактний проектор Yaber T1 Pro важить 1,25 кг і коштує $160
Ретро-консоль GamerCard запускає ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та PlayStation
Windows Copilot Vision тепер аналізуватиме весь екран
UGREEN MagFlow 25W – перший павербанк із сертифікацією Qi 2.2
Seagate Exos M та IronWolf Pro – перші HAMR-диски на 30 ТБ