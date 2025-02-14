YouTube в США чаще смотрят на телевизорах чем смартфонах

Генеральный директор YouTube Нил Мохан сообщил, что телевизоры официально стали основным устройством для просмотра контента на платформе в США, опередив смартфоны. Он назвал это событие доказательством того, что YouTube превращается в «новое телевидение». В отличие от традиционных телеканалов, YouTube остается интерактивной платформой, объединяющей короткие видео, подкасты, прямые трансляции и классический контент, включая спортивные трансляции и ток-шоу.

YouTube сохраняет лидирующие позиции среди стриминговых сервисов и регулярно занимает первое место в рейтинге Nielsen’s Gauge, опережая конкурентов вроде Netflix. Просмотр на телевизорах стал стратегическим направлением для платформы, а число подписчиков сервиса YouTube TV превысило 8 миллионов.

Платформа активно освещает значимые события — от предвыборных кампаний в США до вирусных интервью и развлекательных шоу. В планах — расширение инструментов поддержки подкастеров, улучшение монетизации и удобный поиск контента.

Развитие генеративного ИИ направлено на помощь создателям контента, включая автоматическое создание идей, заголовков и миниатюр для видео. Среди новых функций — инструмент автодублирования, который переводит ролики на разные языки и уже обеспечивает 40% просмотров дублированных видео. YouTube продолжает укреплять позиции платформы для освещения крупнейших мероприятий, включая Олимпиаду, Супербоул и чемпионаты мира по разным видам спорта.

Ставка на телевизионный просмотр и развитие инструментов для авторов контента подтверждает намерения YouTube закрепить свое влияние и занять прочное место в сфере цифрового вещания.