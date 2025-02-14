YouTube в США частіше дивляться на телевізорах, ніж смартфонах

Генеральний директор YouTube Ніл Мохан повідомив, що телевізори офіційно стали основним пристроєм для перегляду контенту на платформі США, випередивши смартфони. Він назвав цю подію доказом того, що YouTube перетворюється на «нове телебачення». На відміну від традиційних телеканалів, YouTube залишається інтерактивною платформою, що поєднує короткі відео, подкасти, прямі трансляції та класичний контент, включаючи спортивні трансляції та ток-шоу.

YouTube зберігає лідируючі позиції серед стрімінгових сервісів і регулярно посідає перше місце в рейтингу Nielsen’s Gauge, випереджаючи конкурентів на кшталт Netflix. Перегляд на телевізорах став стратегічним напрямком для платформи, а кількість передплатників сервісу YouTube TV перевищила 8 мільйонів.

Платформа активно висвітлює значні події — від передвиборчих кампаній у США до вірусних інтерв’ю та розважальних шоу. У планах — розширення інструментів підтримки подкастерів, покращення монетизації та зручний пошук контенту.

Розвиток генеративного ШІ спрямовано допомогу творцям контенту, включаючи автоматичне створення ідей, заголовків і мініатюр для відео. Серед нових функцій — інструмент автодублювання, який перекладає ролики різними мовами і забезпечує 40% переглядів дубльованих відео. YouTube продовжує зміцнювати позиції платформи для висвітлення найбільших заходів, включаючи Олімпіаду, Супербоул та чемпіонати світу з різних видів спорту.

Ставка на телевізійний перегляд та розвиток інструментів для авторів контенту підтверджує наміри YouTube закріпити свій вплив та зайняти міцне місце у сфері цифрового мовлення.