YouTube Shorts теперь могут быть до 3 минут09.10.24
Больше символов в твитах, длиннее короткие видео… YouTube позволит создателям контента загружать видео Shorts продолжительностью до трех минут. Это решение основано на многочисленных запросах пользователей. Ранее платформа ограничивала продолжительность таких видео до одной минуты. Однако конкурент YouTube, ТikTok, уже давно позволяет публиковать ролики длительностью до 10 минут, постепенно увеличивая лимиты на продолжительность видео.
Помимо этого, YouTube внедрил новую функцию шаблонов, которая позволяет авторам использовать формат других популярных видео Shorts. Это дает возможность синхронизировать свои клипы с популярными звуками и мелодиями. Функция напоминает схожие инструменты TikTok, где пользователи могут выбирать готовые стили для видео и адаптировать их под свои нужды.
YouTube активно развивает Shorts как альтернативу TikTok, добавляя новые функции и мотивируя создателей производить короткие видео. Однако компания также признает, что многие пользователи предпочитают более длинные видео. В ответ на это YouTube добавил функцию «показывать меньше Shorts», которая позволяет временно уменьшить количество коротких видео в ленте пользователя.
Также стоит отметить, что сервис YouTube недавно повысил стоимость своей премиум-подписки в Европе на 50%. В Украине цена на YouTube Premium пока остаётся без изменений.
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Также YouTube внедрил новую функцию шаблонов, которая позволяет авторам использовать формат других популярных видео Shorts
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