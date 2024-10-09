YouTube Shorts тепер можуть бути тривалістю до 3 хвилин

Більше символів у твітах, довше за короткі відео… YouTube дозволить творцям контенту завантажувати відео Shorts тривалістю до трьох хвилин. Це рішення ґрунтується на численних запитах користувачів. Раніше платформа обмежувала тривалість таких відео до однієї хвилини. Однак конкурент YouTube, ТikTok, вже давно дозволяє публікувати ролики тривалістю до 10 хвилин, поступово збільшуючи ліміти на тривалість відео.

Крім цього, YouTube впровадив нову функцію шаблонів, яка дозволяє авторам використовувати формат інших популярних відео Shorts. Це дозволяє синхронізувати свої кліпи з популярними звуками та мелодіями. Функція нагадує схожі інструменти TikTok, де користувачі можуть вибирати готові стилі відео та адаптувати їх під свої потреби.

YouTube активно розвиває Shorts як альтернативу TikTok, додаючи нові функції та мотивуючи творців робити короткі відео. Однак компанія також визнає, що багато користувачів віддають перевагу більш довгим відео. У відповідь на це YouTube додав функцію “показувати менше Shorts”, яка дозволяє тимчасово зменшити кількість коротких відео у стрічці користувача.

Також варто відзначити, що сервіс YouTube нещодавно підвищив вартість преміум-підписки в Європі на 50%. В Україні ціна на YouTube Premium поки що залишається без змін.