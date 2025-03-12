YouTube Premium Lite — платная подписка с рекламой с ограниченными функциями12.03.25
Google запустила тестирование нового тарифа YouTube Premium Lite, который представляет собой дешевую версию платной подписки с ограниченными функциями. На данный момент тариф доступен только в США и стоит $7,99 в месяц. В ближайшее время он будет предложен также в Таиланде, Германии и Австралии.
YouTube Premium Lite предоставляет возможность смотреть видео и слушать подкасты без рекламы, однако подписка не включает YouTube Music. Кроме того, пользователи нового тарифа не смогут скачивать видео на устройства или запускать их в фоновом режиме — для этих функций необходимо оформить стандартную подписку Premium.
Интересно, что несмотря на название и описание, YouTube Premium Lite не гарантирует полного отсутствия рекламы. Она может появляться во время прослушивания музыки, просмотра Shorts-видео или ленты YouTube.
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