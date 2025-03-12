YouTube Premium Lite – платна передплата з рекламою з обмеженими функціями

Google запустила тестування нового тарифу YouTube Premium Lite, який є дешевою версією платної підписки з обмеженими функціями. На даний момент тариф доступний тільки в США і коштує $7,99 на місяць. Найближчим часом його буде запропоновано також у Таїланді, Німеччині та Австралії.

YouTube Premium Lite надає можливість дивитися відео та слухати подкасти без реклами, проте підписка не включає YouTube Music. Крім того, користувачі нового тарифу не зможуть завантажувати відео на пристрої або запускати їх у фоновому режимі – для цих функцій необхідно оформити стандартну передплату Premium.

Цікаво, що незважаючи на назву та опис, YouTube Premium Lite не гарантує повної відсутності реклами. Вона може з’являтися під час прослуховування музики, перегляду Shorts-відео або стрічки YouTube.