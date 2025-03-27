YouTube позволит выбирать битрейт аудио независимо от качества видео

Портал Android Authority обнаружил в коде последней бета-версии YouTube упоминание о тестировании новой функции, которая позволит пользователям самостоятельно регулировать качество звука.

За все время существования платформы такая возможность никогда не предоставлялась. Однако теперь YouTube может изменить этот подход. По данным Android Authority, Google работает над новой опцией, которая будет функционировать отдельно от параметров качества видео.

В настоящее время качество звука в роликах зависит исключительно от исходного контента и обработки на стороне YouTube, без возможности регулировки пользователями. Однако найденные строки кода в бета-версии приложения указывают на появление контролируемых пользователем параметров битрейта звука. Это означает, что в будущем зрители смогут выбирать между несколькими вариантами качества аудио.

Предполагается, что будет доступно три режима:

Автоматический — подстройка качества в зависимости от скорости интернет-соединения.

Обычный — стандартный уровень качества, соответствующий текущему формату Opus 128kbps.

Высокий — повышенный битрейт, обеспечивающий более четкое звучание.

Пока что YouTube не давал официальных комментариев по этому поводу. Ожидается, что новая функция в первую очередь станет доступна подписчикам YouTube Premium, а затем может появиться и в бесплатной версии сервиса.

Google запустила тестирование нового тарифа YouTube Premium Lite, который представляет собой дешевую версию платной подписки с ограниченными функциями. На данный момент тариф доступен только в США и стоит $7,99 в месяц. В ближайшее время он будет предложен также в Таиланде, Германии и Австралии.

YouTube Premium Lite предоставляет возможность смотреть видео и слушать подкасты без рекламы, однако подписка не включает YouTube Music. Кроме того, пользователи нового тарифа не смогут скачивать видео на устройства или запускать их в фоновом режиме — для этих функций необходимо оформить стандартную подписку Premium.

Интересно, что несмотря на название и описание, YouTube Premium Lite не гарантирует полного отсутствия рекламы. Она может появляться во время прослушивания музыки, просмотра Shorts-видео или ленты YouTube.