YouTube дозволить вибирати бітрейт аудіо незалежно від якості відео27.03.25
Портал Android Authority виявив у коді останньої бета-версії YouTube згадку про тестування нової функції, яка дозволить користувачам самостійно регулювати якість звуку.
За весь час існування платформи такої можливості ніколи не було. Однак тепер YouTube може змінити цей підхід. За даними Android Authority, Google працює над новою опцією, яка функціонуватиме окремо від параметрів якості відео.
В даний час якість звуку в роликах залежить виключно від вихідного контенту та обробки на стороні YouTube без можливості регулювання користувачами. Однак знайдені рядки коду в бета-версії програми вказують на появу параметрів бітрейту звуку, що контролюються користувачем. Це означає, що у майбутньому глядачі зможуть обирати між кількома варіантами якості аудіо.
Передбачається, що буде доступно три режими:
- Автоматичний — підстроювання якості в залежності від швидкості підключення до Інтернету.
- Звичайний — стандартний рівень якості, що відповідає поточному формату Opus 128kbps.
- Високий — підвищений бітрейт, який забезпечує чіткіше звучання.
Поки що YouTube не давав офіційних коментарів із цього приводу. Очікується, що нова функція в першу чергу стане доступною передплатникам YouTube Premium, а потім може з’явитись і у безкоштовній версії сервісу.
Google запустила тестування нового тарифу YouTube Premium Lite, який є дешевою версією платної підписки з обмеженими функціями. На даний момент тариф доступний тільки в США і коштує $7,99 на місяць. Найближчим часом його буде запропоновано також у Таїланді, Німеччині та Австралії.
YouTube Premium Lite надає можливість дивитися відео та слухати подкасти без реклами, проте підписка не включає YouTube Music. Крім того, користувачі нового тарифу не зможуть завантажувати відео на пристрої або запускати їх у фоновому режимі – для цих функцій необхідно оформити стандартну передплату Premium.
Цікаво, що незважаючи на назву та опис, YouTube Premium Lite не гарантує повної відсутності реклами. Вона може з’являтися під час прослуховування музики, перегляду Shorts-відео або стрічки YouTube.
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