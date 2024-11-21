YouTube позволит создавать ремиксы из лицензионных аудио-треков для Shorts

YouTube запустил тестирование новой функции под названием Dream Track, которая позволит пользователям Shorts создавать ремиксы на лицензированные музыкальные треки с использованием технологий искусственного интеллекта.

С помощью Dream Track создатели контента смогут задавать текстовые запросы, указывая стиль или ритм, в котором должна быть переработана оригинальная композиция. Максимальная длина таких треков составит 30 секунд, что идеально подходит для формата коротких видео.

Функция также предоставляет возможность использовать сгенерированные AI голоса известных исполнителей, которые официально разрешили свое участие в проекте. Среди подтвержденных артистов — Чарли Пут, Charli XCX, Деми Ловато и Джон Ледженд.

Введение Dream Track является частью стратегии YouTube по расширению возможностей для авторов Shorts и интеграции современных технологий в платформу. Компания отмечает, что функция предоставит новый способ для музыкантов взаимодействовать с аудиторией, а также добавит уникальный инструмент для креаторов.

YouTube анонсировал обновленный интерфейс для настроек скорости воспроизведения в своих приложениях для Android и iOS. Вместо громоздкого меню, которое занимало почти половину экрана, новый дизайн предлагает более компактный и удобный способ изменения скорости.

Теперь доступно пять предустановленных вариантов скорости воспроизведения: 0,25x, 1,0x (обычная скорость), 1,25x, 1,5x и 2x. Пользователи могут легко регулировать скорость с помощью ползунка, который позволяет делать изменения с шагом 0,5. Также добавлены кнопки «плюс» и «минус» для более точной настройки.

Обновление уже доступно для пользователей версий 19.43 на Android и 19.44 на iOS, улучшая доступ к настройкам и делая интерфейс более удобным.