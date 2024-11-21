YouTube дозволить створювати ремікси з ліцензійних аудіо-треків для Shorts21.11.24
YouTube запустив тестування нової функції під назвою Dream Track, яка дозволить користувачам Shorts створювати ремікси на ліцензовані музичні треки з використанням технологій штучного інтелекту.
За допомогою Dream Track творці контенту зможуть задавати текстові запити, вказуючи стиль або ритм, в якому має бути перероблена оригінальна композиція. Максимальна довжина таких треків складе 30 секунд, що ідеально підходить для коротких форматів відео.
Функція також надає можливість використовувати згенеровані голоси AI відомих виконавців, які офіційно дозволили свою участь у проекті. Серед підтверджених артистів – Чарлі Пут, Charli XCX, Демі Ловато та Джон Ледженд.
Введення Dream Track є частиною стратегії YouTube щодо розширення можливостей для авторів Shorts та інтеграції сучасних технологій у платформу. Компанія зазначає, що функція надасть новий спосіб для музикантів взаємодіяти з аудиторією, а також додасть унікального інструменту для креаторів.
YouTube анонсував оновлений інтерфейс для налаштувань швидкості відтворення у своїх додатках для Android та iOS. Замість громіздкого меню, яке займало майже половину екрану, новий дизайн пропонує більш компактний та зручний спосіб зміни швидкості.
Тепер є п’ять попередньо встановлених варіантів швидкості відтворення: 0,25x, 1,0x (звичайна швидкість), 1,25x, 1,5x і 2x. Користувачі можуть легко регулювати швидкість за допомогою повзунка, який дозволяє робити зміни з кроком 0,5. “>Також додані кнопки «плюс» та «мінус» для більш точного налаштування.
Оновлення вже доступне для користувачів версій 19.43 на Android та 19.44 на iOS, покращуючи доступ до налаштувань та роблячи інтерфейс зручнішим.
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YouTube дозволить створювати ремікси з ліцензійних аудіо-треків для ShortsYouTube музика сервіс
YouTube запустив тестування нової функції під назвою Dream Track, яка дозволить користувачам Shorts створювати ремікси на ліцензовані музичні треки
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