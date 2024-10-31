YouTube Music получит полностью новое меню на Android и iOS

Музыкальный сервис YouTube Music получил обновленный дизайн меню с тремя точками, который теперь выглядит как плавающая панель с закругленными углами, заменив старое меню, занимавшее всю ширину экрана. Несмотря на сохранение тёмного фона, новый дизайн стал визуально легче и современнее.

Все меню с тремя точками получили этот редизайн, за исключением функции совместного использования на Android, где по-прежнему используется старый стиль, в то время как на iOS уже внедрён новый. Ещё одним обновлением стала кнопка подключения для трансляции, которая теперь размещается поверх обложки альбома, чтобы избежать лишней яркости на экране.

Эти изменения стали частью более глобальных обновлений YouTube, включая изменения в нижней панели навигации основного приложения.

YouTube Music расширяет функциональность веб-версии, добавив новую удобную функцию для своих пользователей. Теперь платформа запоминает последнюю прослушанную песню и очередь воспроизведения даже после перезапуска браузера или устройства. Ранее пользователи теряли мини-плеер и информацию о последней композиции при закрытии вкладки с музыкой, что создавало неудобства. С новым обновлением веб-версия YouTube Music работает аналогично мобильным приложениям для Android и iOS, позволяя мгновенно продолжить прослушивание.

Это улучшение сохраняет музыкальную очередь Up Next неизменной, включая альбомы и плейлисты. Однако при прослушивании подкастов пользователи могут столкнуться с некоторыми неудобствами. Эпизоды запоминаются, но начинаются с начала, а не с места последнего прослушивания, что может быть неудобным, особенно для длинных шоу. Эта проблема, вероятно, будет исправлена в будущих обновлениях.