YouTube Music отримає повністю нове меню на Android та iOS31.10.24
Музичний сервіс YouTube Music отримав оновлений дизайн меню з трьома точками, який тепер виглядає як плаваюча панель із закругленими кутами, замінивши старе меню, що займало всю ширину екрану. Незважаючи на збереження темного фону, новий дизайн став візуально легшим та сучаснішим.
Все меню з трьома точками отримали цей редизайн, за винятком функції спільного використання на Android, де використовується старий стиль, в той час як на iOS вже впроваджений новий. Ще одним оновленням стала кнопка підключення для трансляції, яка тепер розміщується поверх обкладинки альбому, щоб уникнути надмірної яскравості на екрані.
Ці зміни стали частиною глобальних оновлень YouTube, включаючи зміни в нижній панелі навігації основної програми.
Сервіс розширює функціональність веб-версії, додавши нову зручну функцію для своїх користувачів. Тепер платформа запам’ятовує останню прослухану пісню та чергу відтворення навіть після перезапуску браузера або пристрою. Раніше користувачі втрачали міні-плеєр та інформацію про останню композицію під час закриття вкладки з музикою, що створювало незручності. З новим оновленням веб-версія YouTube Music працює аналогічно до мобільних додатків для Android та iOS, дозволяючи миттєво продовжити прослуховування.
Це покращення зберігає музичну чергу Up Next незмінною, включаючи альбоми та плейлисти. Однак під час прослуховування подкастів користувачі можуть зіткнутися з деякими незручностями. Епізоди запам’ятовуються, але починаються спочатку, а не з місця останнього прослуховування, що може бути незручним, особливо для довгих шоу. Ця проблема, ймовірно, буде виправлена у майбутніх поновленнях.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Настільна лампа Baseus виявилася дуже універсальною завдяки своєму кріпленню. Розкажемо докладніше
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
YouTube Music отримає повністю нове меню на Android та iOSYouTube дизайн музика оновлення сервіс
Музичний сервіс YouTube Music отримав оновлений дизайн меню з трьома точками, який тепер виглядає як плаваюча панель із закругленими кутами
Новий флагман Xiaomi 15 має Snapdragon 8 Elite, камери Leica 50 Мпікс та витривалу батареюSnapdragon Xiaomi Андроід смартфон
Xiaomi представила новий флагман Xiaomi 15, оснащений топовим процесором Snapdragon 8 Elite та камерою з трьома об’єктивами Leica по 50 Мпікс.