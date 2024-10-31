YouTube Music отримає повністю нове меню на Android та iOS

Музичний сервіс YouTube Music отримав оновлений дизайн меню з трьома точками, який тепер виглядає як плаваюча панель із закругленими кутами, замінивши старе меню, що займало всю ширину екрану. Незважаючи на збереження темного фону, новий дизайн став візуально легшим та сучаснішим.

Все меню з трьома точками отримали цей редизайн, за винятком функції спільного використання на Android, де використовується старий стиль, в той час як на iOS вже впроваджений новий. Ще одним оновленням стала кнопка підключення для трансляції, яка тепер розміщується поверх обкладинки альбому, щоб уникнути надмірної яскравості на екрані.

Ці зміни стали частиною глобальних оновлень YouTube, включаючи зміни в нижній панелі навігації основної програми.

Сервіс розширює функціональність веб-версії, додавши нову зручну функцію для своїх користувачів. Тепер платформа запам’ятовує останню прослухану пісню та чергу відтворення навіть після перезапуску браузера або пристрою. Раніше користувачі втрачали міні-плеєр та інформацію про останню композицію під час закриття вкладки з музикою, що створювало незручності. З новим оновленням веб-версія YouTube Music працює аналогічно до мобільних додатків для Android та iOS, дозволяючи миттєво продовжити прослуховування.

Це покращення зберігає музичну чергу Up Next незмінною, включаючи альбоми та плейлисти. Однак під час прослуховування подкастів користувачі можуть зіткнутися з деякими незручностями. Епізоди запам’ятовуються, але починаються спочатку, а не з місця останнього прослуховування, що може бути незручним, особливо для довгих шоу. Ця проблема, ймовірно, буде виправлена ​​у майбутніх поновленнях.