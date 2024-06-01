YouTube Music на ПК запам’ятовуватиме останній трек після закриття01.06.24
YouTube Music розширює функціонал веб-версії, додавши нову зручну функцію своїм користувачам. Тепер платформа запам’ятовує останню прослухану пісню та чергу відтворення навіть після перезапуску браузера або пристрою. Раніше користувачі втрачали міні-плеєр та інформацію про останню композицію під час закриття вкладки з музикою, що створювало незручності. З новим оновленням веб-версія YouTube Music працює аналогічно до мобільних додатків для Android та iOS, дозволяючи миттєво продовжити прослуховування.
Це покращення зберігає музичну чергу Up Next незмінною, включаючи альбоми та плейлисти. Однак під час прослуховування подкастів користувачі можуть зіткнутися з деякими незручностями. Епізоди запам’ятовуються, але починаються спочатку, а не з місця останнього прослуховування, що може бути незручним, особливо для довгих шоу. Ця проблема, ймовірно, буде виправлена у майбутніх поновленнях.
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YouTube Music на ПК запам’ятовуватиме останній трек після закриттяYouTube комп'ютер оновлення
Раніше користувачі YouTube Music, закриваючи плеєр, втрачали інформацію про останню композицію при закритті вкладки з музикою, що створювало незручності.
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