YouTube Music на ПК будет запоминать последний трек и продолжать проигрывать плейлист после закрытия

YouTube Music расширяет функционал веб-версии, добавив новую удобную функцию для своих пользователей. Теперь платформа запоминает последнюю прослушанную песню и очередь воспроизведения даже после перезапуска браузера или устройства. Ранее пользователи теряли мини-плеер и информацию о последней композиции при закрытии вкладки с музыкой, что создавало неудобства. С новым обновлением веб-версия YouTube Music работает аналогично мобильным приложениям для Android и iOS, позволяя мгновенно продолжить прослушивание.

Это улучшение сохраняет музыкальную очередь Up Next неизменной, включая альбомы и плейлисты. Однако при прослушивании подкастов пользователи могут столкнуться с некоторыми неудобствами. Эпизоды запоминаются, но начинаются с начала, а не с места последнего прослушивания, что может быть неудобным, особенно для длинных шоу. Эта проблема, вероятно, будет исправлена в будущих обновлениях.