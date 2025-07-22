YouTube Music получила синхронизацию воспроизведения музыки на нескольких устройствах

В версии 8.26.51 приложения YouTube Music появилась новая функция, позволяющая возвращаться к прослушиванию песен с того места, на котором пользователь остановился. Об этом сообщает Android Authority.

Функция YouTube Music работает между различными устройствами: пользователь может начать слушать трек, например, на смартфоне, а затем продолжить его с той же позиции на компьютере или телевизоре. Сервис запоминает позицию не только в отдельных песнях, но и в альбомах и плейлистах, позволяя сохранять прогресс в нескольких местах одновременно.

Хотя эта функция еще не достигает уровня полноценной синхронизации, которую предлагает Spotify, она может стать удобным инструментом для пользователей, регулярно переключающихся между устройствами во время прослушивания музыки.