YouTube Music получила синхронизацию воспроизведения музыки на нескольких устройствах22.07.25
В версии 8.26.51 приложения YouTube Music появилась новая функция, позволяющая возвращаться к прослушиванию песен с того места, на котором пользователь остановился. Об этом сообщает Android Authority.
Функция YouTube Music работает между различными устройствами: пользователь может начать слушать трек, например, на смартфоне, а затем продолжить его с той же позиции на компьютере или телевизоре. Сервис запоминает позицию не только в отдельных песнях, но и в альбомах и плейлистах, позволяя сохранять прогресс в нескольких местах одновременно.
Хотя эта функция еще не достигает уровня полноценной синхронизации, которую предлагает Spotify, она может стать удобным инструментом для пользователей, регулярно переключающихся между устройствами во время прослушивания музыки.
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