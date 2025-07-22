YouTube Music отримала синхронізацію відтворення музики на кількох пристроях

У версії 8.26.51 програми YouTube Music з’явилася нова функція, що дозволяє повертатися до прослуховування пісень з місця, на якому користувач зупинився. Про це повідомляє Android Authority.

Функція YouTube Music працює між різними пристроями: користувач може почати слухати трек, наприклад на смартфоні, а потім продовжити його з тієї ж позиції на комп’ютері або телевізорі. Сервіс запам’ятовує позицію не лише в окремих піснях, а й у альбомах та плейлистах, дозволяючи зберігати прогрес у кількох місцях одночасно.

Хоча ця функція ще не досягає рівня повноцінної синхронізації, яку пропонує Spotify, вона може стати зручним інструментом для користувачів, які регулярно перемикаються між пристроями під час прослуховування музики.