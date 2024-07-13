Япония полностью отказалась от дискет только сейчас. Их требовали 1034 правила

В Японии, помимо ультрасовременных скоростных поездов и самоочищающихся туалетов, долгое время существовала обязательная практика использования гибких магнитных дисков, известных как дискеты, в государственных учреждениях. Однако японское Цифровое агентство, созданное в период пандемии COVID-19, наконец-то решило устранить этот анахронизм, отменив 1034 нормативных акта, требовавших использования дискет. Среди отмененных правил было и экологическое ограничение, касающееся переработки, а также ограничение на использование дискет в транспортных средствах.

Эта инициатива стала необходимой после того, как попытки провести массовое тестирование и вакцинацию показали, что японское правительство продолжает оперировать устаревшей техникой и бумажной документацией. Сегодня в мире многие люди могли бы никогда не сталкиваться с дискетами и не видели их вживую. Эти магнитные диски были особенно популярны в 1970-х и 1990-х годах для передачи данных между компьютерами, не подключенными к сети.

Однако с развитием интернета и флэш-накопителей этот формат постепенно уступил свои позиции. В 1998 году Apple выпустила iMac G3 без флоппи-привода, что стало первым шагом к будущему без дискет. В 2001 году Intel также планировала избавиться от дискет. В 2010 году Sony, которая контролировала примерно 70% рынка 3,5-дюймовых дискет, объявила о прекращении их производства.