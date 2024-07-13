Японія повністю відмовилася від дискет лише зараз. Їх використовували до 2024 року згідно 1034 правил

У Японії, крім ультрасучасних швидкісних поїздів і туалетів, що самоочищаються, довгий час існувала обов’язкова практика використання гнучких магнітних дисків, відомих як дискети, в державних установах. Проте японське Цифрове агентство, створене під час пандемії COVID-19, нарешті вирішило усунути цей анахронізм, скасувавши 1034 нормативні акти, які вимагали використання дискет. Серед скасованих правил було й екологічне обмеження щодо переробки, а також обмеження на використання дискет у транспортних засобах.

Ця ініціатива стала необхідною після того, як спроби провести масове тестування та вакцинацію показали, що японський уряд продовжує оперувати застарілою технікою та паперовою документацією. Сьогодні у світі багато людей могли б ніколи не стикатися з дискетами і не бачили їх наживо. Ці магнітні диски були особливо популярні в 1970-х і 1990-х роках передачі даних між комп’ютерами, не підключеними до мережі.

Проте з розвитком інтернету та флеш-накопичувачів цей формат поступово поступився своїми позиціями. 1998 року Apple випустила iMac G3 без флоппі-приводу, що стало першим кроком до майбутнього без дискет. У 2001 році Intel також планувала позбавитися дискет. У 2010 році Sony, яка контролювала приблизно 70% ринку 3,5-дюймових дискет, оголосила про припинення їхнього виробництва.