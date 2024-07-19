Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition с сенсором на 1200 DPI похожа на Logitech и стоит менее $10

Новая модель мышки китайского бренда получила название Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Новинка имеет эргономичный асимметричный дизайн с матовой поверхностью и корпусом размером 111.1×74.5×40.6 мм. Устройство весит 60 грамм и оснащено сенсором на 1200 DPI.

Для подключения Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition используется специальный приёмник на 2.4 ГГц. Мышь питается от батареек.

Купить Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition можно приобрести на краудфандинговой платформе Youpin по цене $6,20. Новинка доступна в цветах Pure White Gray и Deep Space Black.