Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition із сенсором на 1200 DPI схожа на Logitech і коштує менше $10

Нова модель мишки китайського бренду отримала назву Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition. Новинка має ергономічний асиметричний дизайн із матовою поверхнею та корпусом розміром 111.1×74.5×40.6 мм. Пристрій важить 60 грам та оснащений сенсором на 1200 DPI.

Для підключення Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition використовується спеціальний приймач на 2.4 ГГц. Миша живиться від батарейок.

Придбати Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition можна придбати на краудфандінговій платформі Youpin за ціною $6,20. Новинка доступна в кольорах Pure White Gray та Deep Space Black.