Xiaomi выпустила свой ARM-чип — Xring O1. Его уже установили в смартфон и планшет компании26.05.25
Xiaomi провела официальную презентацию своего первого флагманского процессора Xring O1, разработанного на базе ARM-архитектуры. Это большой шаг для китайской компании, которая теперь напрямую конкурирует с такими игроками, как Qualcomm и MediaTek в сегменте мобильных SoC.
Xiaomi не первая китайская компания, пытающаяся создать собственный ARM-чип — до этого попытки предпринимала Huawei с Kirin, однако санкции ограничили её возможности, в том числе технологическим уровнем — максимум 7-нм техпроцесс. Xiaomi же стартует сразу с 3-нм техпроцесса, обходя многие ограничения и демонстрируя амбиции выйти на глобальный рынок с конкурентоспособной альтернативой западным решениям.
Что известно о чипе Сяоми Xring O1
Новый чип изготовлен по второму поколению 3-нм техпроцесса и содержит 19 миллиардов транзисторов, что сопоставимо с топовыми решениями от Apple и Qualcomm. Xring O1 включает десять ядер, распределённых по четырём кластерам:
- 2 × Cortex-X925 @ 3,9 ГГц — ядра высокой производительности,
- 4 × Cortex-A725 @ 3,4 ГГц — производительные ядра среднего уровня,
- 2 × Cortex-A725 @ 1,9 ГГц — энергоэффективные,
- 2 × Cortex-A520 @ 1,8 ГГц — для фоновых задач и энергосбережения.
За графику отвечает Immortalis-G925 с 16 вычислительными блоками, а за ИИ — встроенный NPU с производительностью 44 TOPS.
Самый компактный чип в классе?
Несмотря на характеристики, Xiaomi Xring O1 занимает площадь всего 109 мм², что делает его самым компактным среди современных флагманов. Для сравнения, чипы Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 имеют более крупные кристаллы.
Xring O1 уже нашёл применение в смартфоне Xiaomi 15S Pro и планшете Xiaomi Pad 7 Ultra, которые стали первыми устройствами с новым флагманским чипом компании.
Xiaomi 15S Pro
Смартфон получил 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и адаптивной регулировкой. Камерный блок включает три 50-МП сенсора:
- широкоугольный модуль,
- сверхширокоугольный,
- телеобъектив с 5-кратным перископическим зумом.
Питает устройство аккумулятор нового типа — 6100 мА·ч на кремниево-углеродной основе, поддерживающий быструю проводную зарядку на 90 Вт. Работает смартфон под управлением HyperOS 2 (Android 15) и доступен в двух цветах — черном и синем. Варианты памяти:
- 16/512 ГБ — от $760,
- 1 ТБ — $830.
Xiaomi Pad 7 Ultra
Первый планшет Xiaomi на XRING O1 стал самым большим и тонким в линейке. Он оснащён 14-дюймовым OLED-экраном (3200×2136 пикселей, 3:2, 120 Гц), яркостью до 1600 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также антибликовой нанотекстурой (в старших версиях).
- Фронтальная камера — 32 МП (OV32D),
- основная камера — 50 МП (Samsung JN1).
Доступные конфигурации:
- 12/256 ГБ — $790 (базовая модель),
- 12/512 ГБ и 16/1 ТБ — с улучшенным экраном.
Все версии используют быструю память LPDDR5T и хранилище UFS 4.1. Звук обеспечивает восемь динамиков с Dolby Atmos (по паре твитеров и вуферов на сторону). Планшет оснащён аккумулятором на 12 000 мА·ч, поддерживает 120-ваттную зарядку, имеет USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-порт. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с ребрами жёсткости, толщина — всего 5,1 мм, вес — 609 г. Верхняя грань служит магнитным креплением для стилуса, также доступна магниевая клавиатура.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Xiaomi выпустила свой ARM-чип — Xring O1. Его уже установили в смартфон и планшет компании Xiaomi процессор
Xiaomi не первая китайская компания, пытающаяся создать собственный ARM-чип — до этого попытки предпринимала Huawei с Kirin, однако санкции ограничили её возможности
Fiat TRIS — трехколесный грузовичок в электрическом формате автомобиль электротранспорт
Fiat Professional анонсировал выпуск своего первого электрического трицикла TRIS — компактного грузового транспорта, ориентированного на нужды городов Африки и Ближнего Востока
Xiaomi выпустила свой ARM-чип — Xring O1. Его уже установили в смартфон и планшет компании
Fiat TRIS — трехколесный грузовичок в электрическом формате
Лидары автомобилей выжигают матрицы камер смартфонов
Renault R4 Savane — концепт внедорожной версии электрокроссовера
Новые электросамокаты Acer уже продаются в Украине
ИИ научился сжимать аудио без потерь в 2 раза плотнее
Ноутбуки Acer на Computex 2025: ИИ в игровых и рабочих ноутбуках
AMD Radeon RX 9060 XT — новая бюджетная видеокарта
Porsche Boxster и Cayman будут выпускаться только в электро-версиях
MSI на Computex 2025: ноутбуки от Mercedes, первая портативная консоль и быстрые мониторы