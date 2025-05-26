Xiaomi выпустила свой ARM-чип — Xring O1. Его уже установили в смартфон и планшет компании

Xiaomi провела официальную презентацию своего первого флагманского процессора Xring O1, разработанного на базе ARM-архитектуры. Это большой шаг для китайской компании, которая теперь напрямую конкурирует с такими игроками, как Qualcomm и MediaTek в сегменте мобильных SoC.

Xiaomi не первая китайская компания, пытающаяся создать собственный ARM-чип — до этого попытки предпринимала Huawei с Kirin, однако санкции ограничили её возможности, в том числе технологическим уровнем — максимум 7-нм техпроцесс. Xiaomi же стартует сразу с 3-нм техпроцесса, обходя многие ограничения и демонстрируя амбиции выйти на глобальный рынок с конкурентоспособной альтернативой западным решениям.

Что известно о чипе Сяоми Xring O1

Новый чип изготовлен по второму поколению 3-нм техпроцесса и содержит 19 миллиардов транзисторов, что сопоставимо с топовыми решениями от Apple и Qualcomm. Xring O1 включает десять ядер, распределённых по четырём кластерам:

2 × Cortex-X925 @ 3,9 ГГц — ядра высокой производительности,

4 × Cortex-A725 @ 3,4 ГГц — производительные ядра среднего уровня,

2 × Cortex-A725 @ 1,9 ГГц — энергоэффективные,

2 × Cortex-A520 @ 1,8 ГГц — для фоновых задач и энергосбережения.

За графику отвечает Immortalis-G925 с 16 вычислительными блоками, а за ИИ — встроенный NPU с производительностью 44 TOPS.

Самый компактный чип в классе?

Несмотря на характеристики, Xiaomi Xring O1 занимает площадь всего 109 мм², что делает его самым компактным среди современных флагманов. Для сравнения, чипы Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 имеют более крупные кристаллы.

Xring O1 уже нашёл применение в смартфоне Xiaomi 15S Pro и планшете Xiaomi Pad 7 Ultra, которые стали первыми устройствами с новым флагманским чипом компании.

Xiaomi 15S Pro

Смартфон получил 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и адаптивной регулировкой. Камерный блок включает три 50-МП сенсора:

широкоугольный модуль,

сверхширокоугольный,

телеобъектив с 5-кратным перископическим зумом.

Питает устройство аккумулятор нового типа — 6100 мА·ч на кремниево-углеродной основе, поддерживающий быструю проводную зарядку на 90 Вт. Работает смартфон под управлением HyperOS 2 (Android 15) и доступен в двух цветах — черном и синем. Варианты памяти:

16/512 ГБ — от $760,

1 ТБ — $830.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Первый планшет Xiaomi на XRING O1 стал самым большим и тонким в линейке. Он оснащён 14-дюймовым OLED-экраном (3200×2136 пикселей, 3:2, 120 Гц), яркостью до 1600 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также антибликовой нанотекстурой (в старших версиях).

Фронтальная камера — 32 МП (OV32D),

основная камера — 50 МП (Samsung JN1).

Доступные конфигурации:

12/256 ГБ — $790 (базовая модель),

12/512 ГБ и 16/1 ТБ — с улучшенным экраном.

Все версии используют быструю память LPDDR5T и хранилище UFS 4.1. Звук обеспечивает восемь динамиков с Dolby Atmos (по паре твитеров и вуферов на сторону). Планшет оснащён аккумулятором на 12 000 мА·ч, поддерживает 120-ваттную зарядку, имеет USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-порт. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с ребрами жёсткости, толщина — всего 5,1 мм, вес — 609 г. Верхняя грань служит магнитным креплением для стилуса, также доступна магниевая клавиатура.