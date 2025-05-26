Xiaomi випустила свій ARM-чіп – Xring O1. Його вже встановили у смартфон та планшет компанії

Xiaomi провела офіційну презентацію свого першого флагманського процесора Xring O1, розробленого на базі ARM-архітектури. Це великий крок для китайської компанії, яка тепер прямо конкурує з такими гравцями як Qualcomm і MediaTek в сегменті мобільних SoC.

Xiaomi не перша китайська компанія, яка намагається створити власний ARM-чіп – до цього спроби робила Huawei з Kirin, проте санкції обмежили її можливості, у тому числі технологічним рівнем – максимум 7-нм техпроцес. Xiaomi ж стартує відразу з 3-нм техпроцесу, обминаючи багато обмежень і демонструючи амбіції вийти на глобальний ринок із конкурентоспроможною альтернативою західним рішенням.

Що відомо про Сяоми Xring O1?

Новий чіп виготовлений за другим поколінням 3-нм техпроцесу і містить 19 мільярдів транзисторів, що можна порівняти з топовими рішеннями від Apple і Qualcomm. Xring O1 включає десять ядер, розподілених за чотирма кластерами:

2 × Cortex-X925 @ 3,9 ГГц – ядра високої продуктивності,

4 × Cortex-A725 @ 3,4 ГГц – продуктивні ядра середнього рівня,

2 × Cortex-A725 @ 1,9 ГГц – енергоефективні,

2 × Cortex-A520 @ 1,8 ГГц — для фонових завдань та енергозбереження.

За графіку відповідає Immortalis-G925 з 16 обчислювальними блоками, а за ІІ – вбудований NPU з продуктивністю 44 TOPS.

Найкомпактніший чіп у класі?

Незважаючи на характеристики, Xiaomi Xring O1 займає площу всього 109 мм², що робить його компактним серед сучасних флагманів. Для порівняння, чіпи Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Elite та MediaTek Dimensity 9400 мають більші кристали.

Xring O1 вже знайшов застосування у смартфоні Xiaomi 15S Pro та планшеті Xiaomi Pad 7 Ultra, які стали першими пристроями з новим флагманським чіпом компанії.

Xiaomi 15S Pro

Смартфон отримав 6,73-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+, частотою оновлення 120 Гц та адаптивним регулюванням. Камерний блок включає три 50-МП сенсори:

ширококутний модуль,

надширококутний,

телеоб’єктив із 5-кратним перископічним зумом.

Живить пристрій акумулятор нового типу – 6100 мА · год на кремнієво-вуглецевій основі, що підтримує швидку провідну зарядку на 90 Вт. Працює смартфон під керуванням HyperOS 2 (Android 15) і доступний у двох кольорах – чорному та синьому. Варіанти пам’яті:

16/512 ГБ – від $760,

1 ТБ — $830.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Перший планшет Xiaomi на XRING O1 став найбільшим і найтоншим у лінійці. Він оснащений 14-дюймовим OLED-екраном (3200×2136 пікселів, 3:2, 120 Гц), яскравістю до 1600 нит, підтримкою HDR10+ та Dolby Vision, а також антивідблискною нанотекстурою (у старших версіях).

Фронтальна камера – 32 МП (OV32D),

основна камера – 50 МП (Samsung JN1).

Доступні конфігурації:

12/256 ГБ – $790 (базова модель),

12/512 ГБ та 16/1 ТБ — з покращеним екраном.

Усі версії використовують швидку пам’ять LPDDR5T та сховище UFS 4.1. Звук забезпечує вісім динаміків із Dolby Atmos (по парі твітерів та вуферів на бік). Планшет оснащений акумулятором на 12 000 мА·год, підтримує 120-ватну зарядку, має USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та ІЧ-порт. Кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків.

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву з ребрами твердості, товщина – всього 5,1 мм, вага – 609 г. Верхня грань служить магнітним кріпленням для стілус, також доступна магнієва клавіатура.