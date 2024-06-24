Xiaomi выпустила слуховой аппарат Zdeer с функцией измерения кровяного давления и уровня глюкозы в крови

Компания Xiaomi анонсировала выпуск 34-канального слухового аппарата Zdeer, предназначенного для пожилых людей. Новинка внешне напоминает беспроводные наушники и имеет удобный обод для ношения. Особенностью устройства является наличие датчиков для измерения кровяного давления и уровня глюкозы в крови.

Пока нет дополнительных подробностей об этом устройстве, однако известно, что слуховой аппарат Zdeer уже доступен для заказа на платформе Xiaomi Youpin по цене $138. Первые покупатели смогут получить гаджет 30 июня.