Xiaomi выпустила слуховой аппарат Zdeer с функцией измерения кровяного давления и уровня глюкозы в крови24.06.24
Компания Xiaomi анонсировала выпуск 34-канального слухового аппарата Zdeer, предназначенного для пожилых людей. Новинка внешне напоминает беспроводные наушники и имеет удобный обод для ношения. Особенностью устройства является наличие датчиков для измерения кровяного давления и уровня глюкозы в крови.
Пока нет дополнительных подробностей об этом устройстве, однако известно, что слуховой аппарат Zdeer уже доступен для заказа на платформе Xiaomi Youpin по цене $138. Первые покупатели смогут получить гаджет 30 июня.
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Xiaomi выпустила слуховой аппарат Zdeer с функцией измерения кровяного давления и уровня глюкозы в кровиXiaomi
Компания Xiaomi анонсировала выпуск 34-канального слухового аппарата Zdeer, предназначенного для пожилых людей. Новинка внешне напоминает беспроводные наушники и имеет удобный обод для ношения.
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