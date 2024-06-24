Xiaomi випустила слуховий апарат Tuer з функцією вимірювання кров’яного тиску та рівня глюкози в крові

Компанія Xiaomi анонсувала випуск 34-канального слухового апарату Tuer, призначеного для людей похилого віку. Новинка зовні нагадує бездротові навушники та має зручний обід для носіння. Особливістю пристрою є наявність датчиків для вимірювання кров’яного тиску та рівня глюкози у крові.

Поки немає додаткових подробиць про цей пристрій, але відомо, що слуховий апарат Tuer вже доступний для замовлення на платформі Xiaomi Youpin за ціною $138. Перші покупці матимуть змогу отримати гаджет 30 червня.