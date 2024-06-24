Xiaomi випустила слуховий апарат Tuer з функцією вимірювання кров’яного тиску та рівня глюкози в крові24.06.24
Компанія Xiaomi анонсувала випуск 34-канального слухового апарату Tuer, призначеного для людей похилого віку. Новинка зовні нагадує бездротові навушники та має зручний обід для носіння. Особливістю пристрою є наявність датчиків для вимірювання кров’яного тиску та рівня глюкози у крові.
Поки немає додаткових подробиць про цей пристрій, але відомо, що слуховий апарат Tuer вже доступний для замовлення на платформі Xiaomi Youpin за ціною $138. Перші покупці матимуть змогу отримати гаджет 30 червня.
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Xiaomi випустила слуховий апарат Tuer з функцією вимірювання кров’яного тиску та рівня глюкози в кровіXiaomi
Компанія Xiaomi анонсувала випуск 34-канального слухового апарату Tuer, призначеного для людей похилого віку. Новинка зовні нагадує бездротові навушники та має зручний обід для носіння.
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