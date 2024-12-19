Xiaomi выпустила компактный сейф Mijia с аккумулятором, Bluetooth и сканером отпечатков

Xiaomi анонсировала новый Mijia Smart Safe 30 см, предназначенный для защиты ценных вещей с использованием современных технологий. Устройство оснащено модулем для распознавания отпечатков пальцев, который срабатывает менее чем за 0,5 секунды с точностью до 99,2%. Помимо этого, сейф поддерживает несколько способов доступа, включая Bluetooth, пароль, одноразовый пароль, двухэтапную аутентификацию и физический ключ.

Замок сейфа выполнен по антивандальному стандарту класса C, а автоматическая выталкивающаяся дверца дополнительно повышает уровень безопасности. Mijia Smart Safe можно подключить к смартфону через Wi-Fi и Bluetooth для получения уведомлений о попытках взлома и удалённого контроля состояния устройства.

Сейф оснащён аккумулятором, который обеспечивает до 12 месяцев работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через порт USB-C. Внешние размеры сейфа составляют 400 x 300 x 300 мм, а внутренние — 396 x 248 x 295 мм. Стоимость новинки в Китае составляет 699 юаней (около 96 долларов США). Информация о доступности сейфа за пределами Китая пока отсутствует.