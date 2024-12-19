Xiaomi випустила компактний сейф Mijia з акумулятором, Bluetooth та сканером відбитків19.12.24
Xiaomi анонсувала новий Mijia Smart Safe 30 см, призначений для захисту цінних речей із використанням сучасних технологій. Пристрій оснащений модулем розпізнавання відбитків пальців, який спрацьовує менш ніж за 0,5 секунди з точністю до 99,2%. Крім цього, сейф підтримує кілька способів доступу, включаючи Bluetooth, пароль, одноразовий пароль, двоетапну автентифікацію та фізичний ключ.
Замок сейфа виконаний за антивандальним стандартом класу C, а автоматичні дверцята, що виштовхуються, додатково підвищує рівень безпеки. Mijia Smart Safe можна підключити до смартфону через Wi-Fi та Bluetooth для отримання повідомлень про спроби злому та віддаленого контролю стану пристрою.
Сейф оснащений акумулятором, який забезпечує до 12 місяців без підзарядки. Заряджання здійснюється через порт USB-C. Зовнішні розміри сейфа становлять 400 x 300 x 300 мм, а внутрішні – 396 x 248 x 295 мм. Вартість новинки у Китаї складає 699 юанів (близько 96 доларів США). Інформація про доступність сейфу за межами Китаю поки що відсутня.
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