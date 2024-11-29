Xiaomi в 2025 году представит свой 3-нм чип для конкуренции с Qualcomm и MediaTek29.11.24
Xiaomi готовится выйти на рынок 3-нм процессоров с собственным чипом, который, как ожидается, будет представлен в 2025 году. Этот шаг является важным стратегическим направлением для компании, позволяющим снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek. Разработка осуществляется на базе передовой технологии производства TSMC, что гарантирует высокий уровень производительности нового процессора.
Предполагается, что первый 3-нм чип Xiaomi дебютирует в одном из флагманских смартфонов, возможно, в Xiaomi 16. Ранее компания уже заявила о завершении разработок в этой области, что подтверждает серьезность её намерений конкурировать с ведущими игроками рынка.
На фоне ограничений, наложенных на китайские технологические компании, таких как санкции против Huawei, собственные чипы могут предоставить Xiaomi значительное преимущество. Введение собственного процессора в 2025 году обещает усилить её позиции и потенциально изменить баланс сил на рынке мобильных технологий.
Еще перспективного от Xiaomi
Xiaomi представила электрический седан SU7 Ultra для китайского рынка, который впечатляет мощностью и характеристиками. Автомобиль оснащен двигателем на 1500 л.с., что позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.Он создан на базе стандартного SU7, но отличается улучшенной аэродинамикой: спортивные бамперы, широкий кузов, задний спойлер и активный диффузор, который обеспечивает прижимную силу до 265 кг для улучшенной устойчивости.
Сиденья обтянуты кожей Alcantara, а элементы из углеродного волокна подчеркивают динамичный характер SU7 Ultra. Автомобиль оснащен аккумулятором Qilin 2.0 емкостью 93,7 кВт·ч от CATL, который поддерживает быструю зарядку, позволяя пополнить батарею от 10% до 80% за 11 минут.
Xiaomi SU7 Ultra достигает максимальной скорости 350 км/ч и использует углеродно-керамические тормоза для высокой эффективности торможения. Стоимость седана составляет 814 900 юаней (около 114 200 долларов США), и он позиционируется генеральным директором Xiaomi как конкурент Porsche Taycan Turbo GT, предлагая большую мощность при меньшей цене. За первые 10 минут с момента открытия предварительных заказов было зафиксировано 3680 бронирований. Серийное производство планируется начать в марте 2025 года.
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Xiaomi в 2025 году представит свой 3-нм чип для конкуренции с Qualcomm и MediaTek процессор смартфон
Предполагается, что первый 3-нм чип Xiaomi дебютирует в одном из флагманских смартфонов, возможно, в Xiaomi 16
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