Xiaomi у 2025 році представить свій 3-нм чіп для конкуренції з Qualcomm та MediaTek29.11.24
Xiaomi готується вийти на ринок 3-нм процесорів із власним чіпом, який, як очікується, буде представлений у 2025 році. Цей крок є важливим стратегічним напрямком для компанії, що дозволяє знизити залежність від сторонніх постачальників, таких як Qualcomm та MediaTek. Розробка здійснюється на базі передової технології виробництва TSMC, що гарантує високий рівень продуктивності нового процесора.
Передбачається, що перший 3-нм чіп Xiaomi дебютує в одному з флагманських смартфонів, можливо, у Xiaomi 16. Раніше компанія вже заявила про завершення розробок у цій галузі, що підтверджує серйозність її намірів конкурувати з провідними гравцями ринку.
На тлі обмежень, накладених на китайські технологічні компанії, таких як санкції проти Huawei, власні чіпи можуть надати Xiaomi значну перевагу. Введення власного процесора у 2025 році обіцяє посилити її позиції та потенційно змінити баланс сил на ринку мобільних технологій.
Ще перспективного від Xiaomi
Xiaomi представила електричний седан SU7 Ultra для китайського ринку, який вражає потужністю та характеристиками. Автомобіль оснащений двигуном на 1500 к.с., що дозволяє йому розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди. Він створений на базі стандартного SU7, але відрізняється покращеною аеродинамікою: спортивні бампери, широкий кузов, задній спойлер та активний дифузор, який забезпечує притискну силу до 265 кг для покращеної стійкості.
Сидіння обтягнуті шкірою Alcantara, а елементи із вуглецевого волокна підкреслюють динамічний характер SU7 Ultra. Автомобіль оснащений акумулятором Qilin 2.0 ємністю 93,7 кВт·год від CATL, що підтримує швидку зарядку, дозволяючи поповнити батарею від 10% до 80% за 11 хвилин.
Xiaomi SU7 Ultra досягає максимальної швидкості 350 км/год і використовує вуглецево-керамічні гальма для високої ефективності гальмування. Вартість седана складає 814 900 юанів (близько 114 200 доларів США), і він позиціонується генеральним директором Xiaomi як конкурент Porsche Taycan Turbo GT, пропонуючи більшу потужність за меншої ціни. За перші 10 хвилин із моменту відкриття попередніх замовлень було зафіксовано 3680 бронювань. Серійне виробництво планується розпочати у березні 2025 року.
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Xiaomi у 2025 році представить свій 3-нм чіп для конкуренції з Qualcomm та MediaTek процесор смартфон
Передбачається, що перший 3-нм чіп Xiaomi дебютує в одному з флагманських смартфонів, можливо, у Xiaomi 16
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