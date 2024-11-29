25.11.24
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
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Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Новий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав великий 14,6”-екран, топовий процесор Mediatek Dimensity 9300 та стілус S Pen. Спробуємо розібратися для чого такий девайс