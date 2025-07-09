Xiaomi Smart Audio Glasses с функцией наушников начали продаваться в Европе

Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок новую модель умных очков — Smart Audio Glasses, сочетающих функции открытых Bluetooth-наушников и стильного повседневного аксессуара. В отличие от более «продвинутых» решений вроде Ray-Ban Meta, новинка не оснащена камерой или ИИ-функциями. Зато и цена куда скромнее — около $87 на AliExpress.

Функции Xiaomi Smart Audio Glasses

Xiaomi Smart Audio Glasses ориентированы на ежедневное использование и оснащены ультразвуковыми динамиками SLS0820, которые обеспечивают насыщенное звучание с чёткими басами. Благодаря технологии подавления эха и утечки звука, звук не мешает окружающим.

Вес гаджета — всего 40 г, предусмотрены эргономичные дужки и мягкие регулируемые упоры для носа. Также на дужке размещена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять воспроизведением, переключать треки и отвечать на звонки. Дополнительное удобство — встроенные датчики, которые автоматически ставят музыку на паузу, если пользователь снимает очки.

Очки получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а совместимость заявлена с Android 10+ и iOS 13+.

Автономность

Аккумулятор Xiaomi Smart Audio Glasses обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки или до 11 дней в режиме ожидания. Зарядка осуществляется через магнитный кабель, аналогичный тому, что используется в умных часах.