Xiaomi Smart Audio Glasses с функцией наушников начали продаваться в Европе09.07.25
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок новую модель умных очков — Smart Audio Glasses, сочетающих функции открытых Bluetooth-наушников и стильного повседневного аксессуара. В отличие от более «продвинутых» решений вроде Ray-Ban Meta, новинка не оснащена камерой или ИИ-функциями. Зато и цена куда скромнее — около $87 на AliExpress.
Функции Xiaomi Smart Audio Glasses
Xiaomi Smart Audio Glasses ориентированы на ежедневное использование и оснащены ультразвуковыми динамиками SLS0820, которые обеспечивают насыщенное звучание с чёткими басами. Благодаря технологии подавления эха и утечки звука, звук не мешает окружающим.
Вес гаджета — всего 40 г, предусмотрены эргономичные дужки и мягкие регулируемые упоры для носа. Также на дужке размещена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять воспроизведением, переключать треки и отвечать на звонки. Дополнительное удобство — встроенные датчики, которые автоматически ставят музыку на паузу, если пользователь снимает очки.
Очки получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а совместимость заявлена с Android 10+ и iOS 13+.
Автономность
Аккумулятор Xiaomi Smart Audio Glasses обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки или до 11 дней в режиме ожидания. Зарядка осуществляется через магнитный кабель, аналогичный тому, что используется в умных часах.
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Xiaomi Smart Audio Glasses ориентированы на ежедневное использование и оснащены ультразвуковыми динамиками SLS0820
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