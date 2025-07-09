Xiaomi Smart Audio Glasses з функцією навушників почали продаватися у Європі

Компанія Xiaomi випустила на глобальний ринок нову модель розумних окулярів – Smart Audio Glasses, що поєднують функції відкритих Bluetooth-навушників та стильного повсякденного аксесуара. На відміну від більш «просунутих» рішень типу Ray-Ban Meta, новинка не оснащена камерою або ІІ-функціями. Зате і ціна набагато скромніша — близько $87 на AliExpress.

Функції Xiaomi Smart Audio Glasses

Xiaomi Smart Audio Glasses орієнтовані на щоденне використання та оснащені ультразвуковими динаміками SLS0820, які забезпечують насичене звучання з чіткими басами. Завдяки технології придушення луни та витоку звуку, звук не заважає оточуючим.

Вага гаджета – всього 40 г, передбачені ергономічні дужки та м’які регульовані упори для носа. Також на дужці розміщена сенсорна панель, за допомогою якої можна керувати відтворенням, перемикати треки та відповідати на дзвінки. Додаткова зручність — вбудовані датчики, що автоматично ставлять музику на паузу, якщо користувач знімає окуляри.

Окуляри отримали захист від вологи та пилу за стандартом IP54, а сумісність заявлена ​​з Android 10+ та iOS 13+.

Автономність

Акумулятор Xiaomi Smart Audio Glasses забезпечує до 10 годин прослуховування музики або до 11 днів у режимі очікування. Зарядка здійснюється через магнітний кабель, аналогічний тому, що використовується в розумному годиннику.