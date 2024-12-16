Xiaomi сделает свои смартфоны совместимыми с Apple Watch, AirPods и HomePod

Компания Xiaomi планирует сделать свои смартфоны совместимыми с девайсами от Apple, такими как Apple Watch, AirPods и HomePod. Согласно инсайдерской информации от Digital Chat Station, Xiaomi, скорее всего, разработает собственное приложение-компаньон или специальную программу для обеспечения этой совместимости.

Хотя подробности еще не раскрыты, такая интеграция могла бы стать значительным шагом в расширении экосистемы Apple, открыв возможность взаимодействия с устройствами других производителей, включая Android.

Xiaomi представила новое устройство под названием Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступное пока только на рынке Китая. Это компактное устройство работает на операционной системе HyperOS и предназначено для удобного управления умным домом.

Основные характеристики:

Размеры : 113 x 78 x 54 мм, что делает его значительно меньшим по сравнению с конкурентами, например, с Amazon Echo Show 5.

: 113 x 78 x 54 мм, что делает его значительно меньшим по сравнению с конкурентами, например, с Amazon Echo Show 5. Функции : Поддержка видеотрансляций с камер безопасности, видеозвонков и голосовых команд через Xiao AI.

: Поддержка видеотрансляций с камер безопасности, видеозвонков и голосовых команд через Xiao AI. Связь : Устройство поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

: Устройство поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Питание : USB-C.

: USB-C. Персонализация: Доступно более 40 обоев для рабочего стола.

Цена на Xiaomi Smart Home Screen Mini в Китае составляет 249 юаней (около 35 долларов), что ниже обычной розничной цены в 269 юаней (примерно 38 долларов). На данный момент устройство доступно только в Китае, и нет информации о его возможном выходе на международные рынки.