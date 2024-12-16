Xiaomi сделает свои смартфоны совместимыми с Apple Watch, AirPods и HomePod16.12.24
Компания Xiaomi планирует сделать свои смартфоны совместимыми с девайсами от Apple, такими как Apple Watch, AirPods и HomePod. Согласно инсайдерской информации от Digital Chat Station, Xiaomi, скорее всего, разработает собственное приложение-компаньон или специальную программу для обеспечения этой совместимости.
Хотя подробности еще не раскрыты, такая интеграция могла бы стать значительным шагом в расширении экосистемы Apple, открыв возможность взаимодействия с устройствами других производителей, включая Android.
Xiaomi представила новое устройство под названием Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступное пока только на рынке Китая. Это компактное устройство работает на операционной системе HyperOS и предназначено для удобного управления умным домом.
Основные характеристики:
- Размеры: 113 x 78 x 54 мм, что делает его значительно меньшим по сравнению с конкурентами, например, с Amazon Echo Show 5.
- Функции: Поддержка видеотрансляций с камер безопасности, видеозвонков и голосовых команд через Xiao AI.
- Связь: Устройство поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц.
- Питание: USB-C.
- Персонализация: Доступно более 40 обоев для рабочего стола.
Цена на Xiaomi Smart Home Screen Mini в Китае составляет 249 юаней (около 35 долларов), что ниже обычной розничной цены в 269 юаней (примерно 38 долларов).На данный момент устройство доступно только в Китае, и нет информации о его возможном выходе на международные рынки.
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Согласно инсайдерской информации от Digital Chat Station, Xiaomi, скорее всего, разработает собственное приложение-компаньон или специальную программу для обеспечения этой совместимости.
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