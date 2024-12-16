Xiaomi зробить свої смартфони сумісними з Apple Watch, AirPods та HomePod16.12.24
Компанія Xiaomi планує зробити свої смартфони сумісними з девайсами від Apple, такими як Apple Watch, AirPods та HomePod. Згідно з інсайдерською інформацією від Digital Chat Station, Xiaomi, швидше за все, розробить власну програму-компаньйон або спеціальну програму для забезпечення цієї сумісності.
Хоча подробиці ще не розкрито, така інтеграція могла б стати значним кроком у розширенні екосистеми Apple, відкривши можливість взаємодії з пристроями інших виробників, включаючи Android.
Xiaomi представила новий пристрій під назвою Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступний поки що тільки на ринку Китаю. Цей компактний пристрій працює на операційній системі HyperOS і призначений для зручного керування розумним будинком.
Основні характеристики:
- Розміри: 113 x 78 x 54 мм, що робить його значно меншим порівняно з конкурентами, наприклад, з Amazon Echo Show 5.
- Функції: Підтримка відеотрансляцій з камер безпеки, відеодзвінків та голосових команд через Xiao AI.
- З’єднання: Пристрій підтримує Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 2,4/5 ГГц.
- Живлення: USB-C.
- Персоналізація: Доступно більше 40 шпалер на робочий стіл.
Ціна на Xiaomi Smart Home Screen Mini у Китаї становить 249 юанів (близько 35 доларів), що нижче за звичайну роздрібну ціну в 269 юанів (приблизно 38 доларів).На даний момент пристрій доступне тільки в Китаї, і немає інформації про його можливий вихід на міжнародні ринки.
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Xiaomi зробить свої смартфони сумісними з Apple Watch, AirPods та HomePod Xiaomi смартфон
Згідно з інсайдерською інформацією від Digital Chat Station, Xiaomi, швидше за все, розробить власну програму-компаньйон або спеціальну програму для забезпечення цієї сумісності.
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