Xiaomi представила магнитный беспроводной Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

Xiaomi представила новый магнитный беспроводной Power Bank 10000 с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт и емкостью 10 000 мАч. Устройство поступит в продажу в Китае 2 января по цене 169 юаней ($23).

Главная особенность модели — поддержка магнитного крепления для беспроводной зарядки, обеспечивающего надежное сцепление. Power Bank совместим с MagSafe для iPhone и некоторыми Android-смартфонами, включая Oppo Find X8. В беспроводном режиме скорость зарядки достигает 7,5 Вт, а через USB-C порт или встроенный кабель — до 33 Вт.

Xiaomi Power Bank способен зарядить среднестатистический смартфон компании 14 до 74% за 30 минут и iPhone 16 Pro до 58% за то же время. Устройство поддерживает одновременную зарядку трех гаджетов и быструю зарядку самого аккумулятора с мощностью 30 Вт.

Компактный дизайн и многоуровневая защита обеспечивают удобство и безопасность. Power Bank будет доступен в четырех цветах. О международной продаже пока информации нет.

Lenovo также представила новые магнитные Power Bank серии Yoga Air с емкостью 3 000 мАч и 5 000 мАч, которые отличаются компактностью и легкостью.