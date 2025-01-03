Xiaomi представила магнітний бездротовий Power Bank з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт03.01.25
Xiaomi представила новий магнітний бездротовий Power Bank 10000 з підтримкою швидкої зарядки до 33 Вт та ємністю 10 000 мАг. Пристрій надійде у продаж у Китаї 2 січня за ціною 169 юанів ($23).
Головна особливість моделі – підтримка магнітного кріплення для бездротової зарядки, що забезпечує надійне зчеплення. Power Bank сумісний з MagSafe для iPhone та деякими Android-смартфонами, включаючи Oppo Find X8. У бездротовому режимі швидкість заряджання досягає 7,5 Вт, а через USB-C порт або вбудований кабель – до 33 Вт.
Xiaomi Power Bank здатний зарядити середньостатистичний смартфон компанії 14 до 74% за 30 хвилин та iPhone 16 Pro до 58% за той же час. Пристрій підтримує одночасне заряджання трьох гаджетів і швидке заряджання самого акумулятора з потужністю 30 Вт.
Компактний дизайн та багаторівневий захист забезпечують зручність та безпеку. Power Bank буде доступний у чотирьох кольорах. Про міжнародний продаж поки що інформації немає.
Lenovo також представила нові магнітні Power Bank серії Yoga Air з ємністю 3 000 мАг та 5 000 мАг, які відрізняються компактністю та легкістю.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Головні технологічні події 2024 року
Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашин від США
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Xiaomi представила магнітний бездротовий Power Bank з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт Xiaomi акумулятор бездротова зарядка
Xiaomi Power Bank здатний зарядити середньостатистичний смартфон компанії 14 до 74% за 30 хвилин та iPhone 16 Pro до 58% за той же час.
Ігровий монітор LG UltraGear GX9 з гнучким екраном 45″ має роздільну здатність 5K CES LG монiтор
LG представить на CES 2025 новий монітор LG 45GX990A, який названий “першим у світі ігровим монітором 5K2K з гнучким екраном”.
Xiaomi представила магнітний бездротовий Power Bank з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт
Навушники OnePlus Buds Ace 2 отримали ANC, 43 години автономності та підтримку двох пристроїв
Найкрасивіші ігри 2024 року за версією Digital Foundry
Android Auto отримає новий дизайн музичного плеєра
Київстар надаватиме супутниковий зв’язок у співпраці зі Starlink
Статистика та підсумки 2024 року Glovo, Uklon, Bolt
Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C
Київстар відключить 3G-зв’язок у кількох містах України