Xiaomi представила магнітний бездротовий Power Bank з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт

Xiaomi представила новий магнітний бездротовий Power Bank 10000 з підтримкою швидкої зарядки до 33 Вт та ємністю 10 000 мАг. Пристрій надійде у продаж у Китаї 2 січня за ціною 169 юанів ($23).

Головна особливість моделі – підтримка магнітного кріплення для бездротової зарядки, що забезпечує надійне зчеплення. Power Bank сумісний з MagSafe для iPhone та деякими Android-смартфонами, включаючи Oppo Find X8. У бездротовому режимі швидкість заряджання досягає 7,5 Вт, а через USB-C порт або вбудований кабель – до 33 Вт.

Xiaomi Power Bank здатний зарядити середньостатистичний смартфон компанії 14 до 74% за 30 хвилин та iPhone 16 Pro до 58% за той же час. Пристрій підтримує одночасне заряджання трьох гаджетів і швидке заряджання самого акумулятора з потужністю 30 Вт.

Компактний дизайн та багаторівневий захист забезпечують зручність та безпеку. Power Bank буде доступний у чотирьох кольорах. Про міжнародний продаж поки що інформації немає.

Lenovo також представила нові магнітні Power Bank серії Yoga Air з ємністю 3 000 мАг та 5 000 мАг, які відрізняються компактністю та легкістю.