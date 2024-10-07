Xiaomi Power Bank 25000 имеет прозрачный корпус и выдаёт мощность 212 Вт07.10.24
Xiaomi представила новый Power Bank 25000, который сочетает высокую мощность с прозрачным дизайном. Устройство имеет емкость 25 000 мАч и поддерживает быструю зарядку до 212 Вт. В нем предусмотрено три порта — USB-C1, USB-C2 и USB-A, которые позволяют заряжать одновременно три устройства.
Новинка стоит 549 юаней (около 78 долларов США) в Китае. Благодаря емкости в 90,8 Вт/ч, Power Bank безопасен для авиаперевозок. Устройство способно зарядить Xiaomi 14 Pro до 3,88 раза, iPhone 15 до 4,91 раза, а MacBook Pro — до 0,69 раза.
Дополнительно устройство оснащено цифровым дисплеем, который показывает уровень заряда и информацию о текущем протоколе быстрой зарядки. Power Bank поддерживает множество популярных протоколов зарядки, включая PPS, PD 3.1, QC 3.0, Samsung AFC, Apple 2.4A и Huawei FCP. Хотя дата глобального релиза пока не объявлена, Xiaomi активно продвигает свои аксессуары на международных рынках.
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