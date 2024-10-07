Xiaomi Power Bank 25000 має прозорий корпус та видає потужність 212 Вт

Xiaomi представила новий Power Bank 25000, який поєднує високу потужність із прозорим дизайном. Пристрій має ємність 25 000 мАг та підтримує швидку зарядку до 212 Вт. У ньому передбачено три порти – USB-C1, USB-C2 і USB-A, які дозволяють заряджати одночасно три пристрої.

Новинка коштує 549 юанів (близько 78 доларів США) у Китаї. Завдяки ємності 90,8 Вт/год, Power Bank безпечний для авіаперевезень. Пристрій здатний зарядити Xiaomi 14 Pro до 3,88 разів, iPhone 15 до 4,91 разів, а MacBook Pro – до 0,69 разів.

Додатково пристрій оснащений цифровим дисплеєм, який показує рівень заряду та інформацію про поточний протокол швидкого заряджання. Power Bank підтримує безліч популярних протоколів заряджання, включаючи PPS, PD 3.1, QC 3.0, Samsung AFC, Apple 2.4A та Huawei FCP. Хоча дату глобального релізу поки що не оголошено, Xiaomi активно просуває свої аксесуари на міжнародних ринках.