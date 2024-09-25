Xiaomi обогнала Apple по количеству проданных смартфонов, заняв второе место в мире и первое в Украине25.09.24
В августе 2024 года Xiaomi достигла значимого успеха, заняв второе место среди крупнейших производителей смартфонов в мире, уступив лишь Samsung, обогнав при этом Apple. Согласно отчету Counterpoint Research, этот результат был достигнут благодаря высоким продажам в Латинской Америке, где активные рекламные акции помогли компании компенсировать снижение продаж на других рынках.
Основными драйверами роста стали бюджетные модели смартфонов Xiaomi стоимостью менее 200 долларов, а также популярные серии Redmi 13 и Redmi Note 13, оснащенные поддержкой 5G. Эти устройства оказались особенно востребованными в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Дополнительно на успех Xiaomi повлияло сезонное падение продаж iPhone перед запуском новых моделей, запланированным на сентябрь. Ожидается, что Apple восстановит свои позиции с выходом iPhone 16, но в первой половине 2024 года Xiaomi зафиксировала значительный рост — на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на возможное замедление во втором полугодии, аналитики прогнозируют двузначный рост по итогам года.
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Xiaomi обогнала Apple по количеству проданных смартфонов, заняв второе место в мире и первое в УкраинеXiaomi смартфон статистика
В августе 2024 года Xiaomi достигла значимого успеха, заняв второе место среди крупнейших производителей смартфонов в мире, уступив лишь Samsung, обогнав при этом Apple
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