Xiaomi обігнала Apple за кількістю проданих смартфонів, посівши друге місце у світі та перше в Україні

У серпні 2024 року Xiaomi досягла значного успіху, посівши друге місце серед найбільших виробників смартфонів у світі, поступившись лише Samsung, обігнавши при цьому Apple. Згідно з звітом Counterpoint Research, цього результату було досягнуто завдяки високим продажам у Латинській Америці, де активні рекламні акції допомогли компанії компенсувати зниження продажів на інших ринках.

Основними драйверами зростання стали бюджетні моделі смартфонів Xiaomi вартістю менше 200 доларів, а також популярні серії Redmi 13 та Redmi Note 13, оснащені підтримкою 5G. Ці пристрої виявилися особливо затребуваними в Індії, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Латинській Америці.

Додатково на успіх Xiaomi вплинуло сезонне падіння продаж iPhone перед запуском нових моделей, запланованим на вересень. Очікується, що Apple відновить свої позиції з виходом iPhone 16, але в першій половині 2024 року Xiaomi зафіксувала значне зростання – на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на можливе уповільнення у другому півріччі, аналітики прогнозують двозначне зростання за підсумками року.