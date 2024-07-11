Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro защищают глаза от синего излучения экрана монитора

Xiaomi выпустила новые очки MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro, которые предлагают улучшенную защиту от синего света, легкие и прочные титановые дужки, а также стильный дизайн по доступной цене 219 юаней (примерно 30 долларов США). Эти очки идеально подходят для людей, которые проводят много времени перед экранами компьютеров, смартфонов и других электронных устройств.

Очки MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro оснащены инновационными линзами, которые эффективно блокируют вредный синий свет, излучаемый экранами. По словам Xiaomi, линзы превосходят текущие национальные стандарты по защите от синего света, помогая уменьшить зрительную усталость и повреждения глаз при длительном использовании экранов. Клише на клише клише погоняет.

Линзы изготовлены из высококачественного поликарбоната, обеспечивающего устойчивость к ударам в 10 раз выше, чем у традиционных акриловых линз. Это делает их прочными, долговечными и легкими. Дужки очков изготовлены из бета-титанового сплава, известного своей прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии. Благодаря этому очки удобно сидят на лице длительное время, не создавая дискомфорта для ушей.

Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro доступны в трех стильных вариантах: оправа для бровей, квадратная оправа и круглая оправа, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой формы лица.

Очки также имеют 24-слойное покрытие линз, включая 20 слоев специального антибликового OAR, что значительно улучшает пропускную способность света, уменьшает блики и обеспечивает четкое и яркое поле зрения.

На данный момент информации о глобальной доступности новинки нет.