Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro защищают глаза от синего излучения экрана монитора11.07.24
Xiaomi выпустила новые очки MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro, которые предлагают улучшенную защиту от синего света, легкие и прочные титановые дужки, а также стильный дизайн по доступной цене 219 юаней (примерно 30 долларов США). Эти очки идеально подходят для людей, которые проводят много времени перед экранами компьютеров, смартфонов и других электронных устройств.
Очки MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro оснащены инновационными линзами, которые эффективно блокируют вредный синий свет, излучаемый экранами. По словам Xiaomi, линзы превосходят текущие национальные стандарты по защите от синего света, помогая уменьшить зрительную усталость и повреждения глаз при длительном использовании экранов. Клише на клише клише погоняет.
Линзы изготовлены из высококачественного поликарбоната, обеспечивающего устойчивость к ударам в 10 раз выше, чем у традиционных акриловых линз. Это делает их прочными, долговечными и легкими. Дужки очков изготовлены из бета-титанового сплава, известного своей прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии. Благодаря этому очки удобно сидят на лице длительное время, не создавая дискомфорта для ушей.
Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro доступны в трех стильных вариантах: оправа для бровей, квадратная оправа и круглая оправа, что позволяет подобрать идеальный вариант для любой формы лица.
Очки также имеют 24-слойное покрытие линз, включая 20 слоев специального антибликового OAR, что значительно улучшает пропускную способность света, уменьшает блики и обеспечивает четкое и яркое поле зрения.
На данный момент информации о глобальной доступности новинки нет.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией — Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro защищают глаза от синего излучения экрана монитораXiaomi дисплей
Xiaomi выпустила новые очки MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro, которые предлагают улучшенную защиту от синего света, легкие и прочные титановые дужки, а также стильный дизайн
В Украине теперь можно проверить есть ли штраф от ТЦКсервис события в Украине
Для проверки штрафа ТЦК достаточно ввести свои данные (ФИО и дату рождения) или данные близкого человека на сайте Опендатабот.