Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro захищає очі від синього випромінювання екрана монітора

Xiaomi випустила нові окуляри MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro, які пропонують покращений захист від синього світла, легкі та міцні титанові дужки, а також стильний дизайн за доступною ціною 219 юанів (приблизно 30 доларів США). Ці окуляри ідеально підходять для людей, які багато часу проводять перед екранами комп’ютерів, смартфонів та інших електронних пристроїв.

Окуляри MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro оснащені інноваційними лінзами, які ефективно блокують шкідливе синє світло, що випромінюється екранами. За словами Xiaomi, лінзи перевершують поточні національні стандарти захисту від синього світла, допомагаючи зменшити зорову втому та пошкодження очей при тривалому використанні екранів. Кліше на кліше кліше поганяє.

Лінзи виготовлені з високоякісного полікарбонату, що забезпечує стійкість до ударів у 10 разів вище, ніж у традиційних акрилових лінз. Це робить їх міцними, довговічними та легкими. Дужки окулярів виготовлені з бета-титанового сплаву, відомого своєю міцністю, легкістю та стійкістю до корозії. Завдяки цьому окуляри зручно сидять на обличчі тривалий час, не створюючи дискомфорту для вух.

Xiaomi MIJIA Anti-Blue Light Glasses Pro доступні у трьох стильних варіантах: оправа для брів, квадратна оправа та кругла оправа, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для будь-якої форми обличчя.

Окуляри також мають 24-шарове покриття лінз, включаючи 20 шарів спеціального антивідблиску OAR, що значно покращує пропускну здатність світла, зменшує відблиски та забезпечує чітке та яскраве поле зору.

На даний момент інформації про глобальну доступність новинки немає.