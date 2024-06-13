Xbox Series X выйдет осенью в альтернативных цветах и конфигурациях памяти

Полностью цифровая версия Xbox Series X, о которой давно ходили слухи, стала реальностью и выйдет этой осенью. Консоль будет доступна в белом цвете и будет дешевле, чем модели с оптическим приводом, предлагая 1 ТБ SSD накопитель.

Кроме того, Microsoft обновит существующие консоли альтернативными цветами и конфигурациями памяти. Xbox Carbon Black Series S, выпущенную в прошлом году, заменит белая версия с 1 ТБ SSD по цене $350. Новая цифровая Xbox Series X будет продаваться по цене $450, что на $50 дешевле аналогичной версии с оптическим приводом.

Также в этом году выйдет новая Xbox Series X за $600, отличающаяся уникальной точечной окраской, создающей «серебристый, серый и зеленый небесный эффект», символизирующий тысячи игр и миллионы геймеров, играющих на Xbox. Контроллер также будет окрашен в соответствующий окрас.

Microsoft объявила, что работает над консолью «следующего поколения», обещая значительный скачок в консольных технологиях.