Xbox Series X выйдет осенью в альтернативных цветах и конфигурациях памяти13.06.24
Полностью цифровая версия Xbox Series X, о которой давно ходили слухи, стала реальностью и выйдет этой осенью. Консоль будет доступна в белом цвете и будет дешевле, чем модели с оптическим приводом, предлагая 1 ТБ SSD накопитель.
Кроме того, Microsoft обновит существующие консоли альтернативными цветами и конфигурациями памяти. Xbox Carbon Black Series S, выпущенную в прошлом году, заменит белая версия с 1 ТБ SSD по цене $350. Новая цифровая Xbox Series X будет продаваться по цене $450, что на $50 дешевле аналогичной версии с оптическим приводом.
Также в этом году выйдет новая Xbox Series X за $600, отличающаяся уникальной точечной окраской, создающей «серебристый, серый и зеленый небесный эффект», символизирующий тысячи игр и миллионы геймеров, играющих на Xbox. Контроллер также будет окрашен в соответствующий окрас.
Microsoft объявила, что работает над консолью «следующего поколения», обещая значительный скачок в консольных технологиях.
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Xbox Series X выйдет осенью в альтернативных цветах и конфигурациях памятиMicrosoft Xbox консоль
Xbox Carbon Black Series S, которую выпустили в прошлом году, заменит белая версия с 1 ТБ SSD по цене $350. Новая цифровая Xbox Series X будет продаваться по цене $450
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