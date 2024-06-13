Xbox Series X вийде восени в альтернативних кольорах та конфігураціях пам’яті13.06.24
Повністю цифрова версія Xbox Series X, про яку давно ходили чутки, стала реальністю і вийде цієї осені. Консоль буде доступна в білому кольорі і буде дешевшою, ніж моделі з оптичним приводом, пропонуючи 1 ТБ SSD накопичувач.
Крім того, Microsoft оновить існуючі консолі альтернативними кольорами та конфігураціями пам’яті. Xbox Carbon Black Series S, випущену минулого року, замінить біла версія з 1 ТБ SSD за ціною 350 дол. Нова цифрова Xbox Series X буде продаватися за ціною $450, що на $50 дешевше за аналогічну версію з оптичним приводом.
Також цього року вийде нова Xbox Series X за $600, що відрізняється унікальним точковим забарвленням, що створює «сріблястий, сірий і зелений небесний ефект», що символізує тисячі ігор та мільйони геймерів, що грають на Xbox. Контролер також буде пофарбований у відповідне забарвлення.
Microsoft оголосила, що працює над консоллю «наступного покоління», обіцяючи значний стрибок у консольних технологіях.
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Xbox Series X вийде восени в альтернативних кольорах та конфігураціях пам’ятіMicrosoft XboxXbox консоль
Xbox Carbon Black Series S, яку випустили минулого року, замінить біла версія із 1 ТБ SSD за ціною $350. Нова цифрова Xbox Series X продаватиметься за ціною $450
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