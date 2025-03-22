Xbox 360 оказалось легко взломать с помощью USB-флешки22.03.25
Моддеры представили новый программный эксплойт BadUpdate, который дает возможность запускать неподписанный код и игры на Xbox 360, используя лишь USB-накопитель. В отличие от ранее известных методов RGH и JTAG, этот способ не требует разборки консоли, что делает его более доступным для пользователей.
BadUpdate использует уязвимость в гипервизоре Microsoft, а для его активации необходим специальный USB-ключ, код и пробная версия Rock Band Blitz. После успешного запуска появляется доступ к homebrew-магазину, содержащему кастомные приложения, эмуляторы и утилиты.
Однако у метода есть ограничения: процедуру нужно повторять при каждом включении консоли, а исполняемые файлы требуют ручного патчинга. Несмотря на это, BadUpdate значительно расширяет возможности Xbox 360, позволяя пользователям запускать кастомное программное обеспечение без аппаратных модификаций.
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