Xbox 360 оказалось легко взломать с помощью USB-флешки

Моддеры представили новый программный эксплойт BadUpdate, который дает возможность запускать неподписанный код и игры на Xbox 360, используя лишь USB-накопитель. В отличие от ранее известных методов RGH и JTAG, этот способ не требует разборки консоли, что делает его более доступным для пользователей.

BadUpdate использует уязвимость в гипервизоре Microsoft, а для его активации необходим специальный USB-ключ, код и пробная версия Rock Band Blitz. После успешного запуска появляется доступ к homebrew-магазину, содержащему кастомные приложения, эмуляторы и утилиты.

Однако у метода есть ограничения: процедуру нужно повторять при каждом включении консоли, а исполняемые файлы требуют ручного патчинга. Несмотря на это, BadUpdate значительно расширяет возможности Xbox 360, позволяя пользователям запускать кастомное программное обеспечение без аппаратных модификаций.