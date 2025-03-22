Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки22.03.25
Моддери представили новий програмний експлойт BadUpdate, який дозволяє запускати непідписаний код і ігри на Xbox 360, використовуючи лише USB-накопичувач. На відміну від раніше відомих методів RGH та JTAG, цей спосіб не вимагає розбирання консолі, що робить його більш доступним для користувачів.
BadUpdate використовує вразливість у гіпервізорі Microsoft, а для його активації необхідний спеціальний USB-ключ, код та пробна версія Rock Band Blitz. Після успішного запуску з’являється доступ до homebrew-магазину, що містить кастомні програми, емулятори та утиліти.
Однак метод має обмеження: процедуру потрібно повторювати при кожному включенні консолі, а виконувані файли вимагають ручного патчингу. Незважаючи на це BadUpdate значно розширює можливості Xbox 360, дозволяючи користувачам запускати кастомне програмне забезпечення без апаратних модифікацій.
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BadUpdate використовує вразливість у гіпервізорі Microsoft Xbox 360, а для його активації необхідний спеціальний USB-ключ, код та пробна версія Rock Band Blitz
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