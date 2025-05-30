Windows Update будет обновлять все ПО на компьютере

Microsoft представила новую платформу обновлений для Windows Update, которая позволит сторонним разработчикам интегрировать процесс обновления своих приложений напрямую в системный механизм обновлений. Сейчас платформа проходит закрытое тестирование, а сроки публичного релиза пока не называются.

Хотя в первую очередь нововведение ориентировано на корпоративное ПО, Microsoft подчёркивает, что воспользоваться системой смогут все разработчики, подавшие заявку. Обновлённый Windows Update станет решением проблемы фрагментированности обновлений в Windows — когда каждая программа или драйвер обновляется независимо от системы, что может приводить к лишней нагрузке и сбоям.

Чен отмечает, что новая платформа должна снизить нагрузку на процессор и пропускную способность, минимизировать пропущенные обновления и упростить сопровождение программного обеспечения. Разработчики получат API для интеграции своих обновлений, чтобы те могли устанавливаться синхронно с системными средствами Windows 11.

Среди заявленных преимуществ — энергоэффективное планирование, при котором обновления будут отложены в зависимости от активности пользователя или загрузки системы. Также пользователи смогут получать уведомления о доступных обновлениях стороннего ПО и просматривать их историю прямо в настройках Windows 11.

Новая платформа обновления может существенно изменить подход к обновлениям в Windows, сделав их централизованными, более прозрачными и управляемыми как для конечных пользователей, так и для ИТ-специалистов.