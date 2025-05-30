Windows Update оновлюватиме всі програми на комп’ютері30.05.25
Microsoft представила нову платформу оновлень для Windows Update, яка дозволить стороннім розробникам інтегрувати процес оновлення своїх програм безпосередньо в системний механізм оновлень. Зараз платформа проходить закрите тестування, а терміни громадського релізу поки що не називаються.
Хоча в першу чергу нововведення орієнтоване на корпоративне програмне забезпечення, Microsoft підкреслює, що скористатися системою зможуть усі розробники, які подали заявку. Оновлений Windows Update стане вирішенням проблеми фрагментації оновлень у Windows — коли кожна програма або драйвер оновлюється незалежно від системи, що може призвести до зайвого навантаження та збоїв.
Чен зазначає, що нова платформа повинна знизити навантаження на процесор та пропускну здатність, мінімізувати пропущені оновлення та спростити супровід програмного забезпечення. Розробники отримають API для інтеграції своїх оновлень, щоб ті могли інсталюватися синхронно із системними засобами Windows 11.
Серед заявлених переваг — енергоефективне планування, за якого оновлення будуть відкладені залежно від активності користувача або завантаження системи. Також користувачі зможуть отримувати сповіщення про доступні оновлення стороннього програмного забезпечення та переглядати їх історію прямо в налаштуваннях Windows 11.
Нова платформа оновлення може суттєво змінити підхід до оновлень у Windows, зробивши їх централізованими, більш прозорими та керованими як для кінцевих користувачів, так і для ІТ-фахівців.
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