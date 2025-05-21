Windows 11 получит новый значок на панели задач

В тестовой версии операционной системы появились небольшие, но заметные нововведения. Одно из них — обновлённая панель задач, которая теперь включает кнопку для быстрого вызова панели эмодзи. Это избавляет от необходимости запоминать комбинацию клавиш Win + ., так как нужный значок теперь находится прямо под рукой. Добавление направлено на то, чтобы упростить доступ к эмодзи и сделать эту функцию более заметной для пользователей, которые раньше могли её просто не замечать.

Другим изменением стало устранение акцентирования иконок стандартных приложений Windows, таких как «Ножницы» и «Калькулятор». Теперь при создании ярлыков этих программ на рабочем столе значки выглядят иначе — они стали более чёткими и лучше воспринимаются визуально. Однако, если ярлык уже был размещён ранее, потребуется создать его заново, чтобы изменения вступили в силу.

Те, кто не планирует пользоваться новой кнопкой эмодзи, могут отключить её в настройках панели задач. При этом вызов панели с помощью горячих клавиш останется доступен.

Кроме указанных обновлений, сборка включает в себя и другие улучшения — как визуальные, так и функциональные. Полный перечень изменений доступен в блоге программы Windows Insider.