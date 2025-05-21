Windows 11 отримає новий значок на панелі завдань

У тестовій версії операційної системи з’явилися невеликі, але помітні нововведення. Одне з них – оновлена ​​панель завдань, яка тепер включає кнопку для швидкого виклику панелі емодзі. Це позбавляє необхідності запам’ятовувати комбінацію клавіш Win + ., тому що потрібний значок тепер знаходиться прямо під рукою. Додавання спрямоване на те, щоб спростити доступ до емодзі та зробити цю функцію більш помітною для користувачів, які раніше могли її просто не помічати.

Іншою зміною стало усунення акцентування іконок стандартних програм Windows, таких як Ножиці та Калькулятор. Тепер при створенні ярликів цих програм на робочому столі значки виглядають інакше – вони стали чіткішими і краще сприймаються візуально. Однак, якщо ярлик вже був розміщений раніше, потрібно створити його заново, щоб зміни набули чинності.

Ті, хто не планує користуватися новою кнопкою емодзі, можуть вимкнути її в налаштуваннях панелі завдань. При цьому виклик панелі за допомогою гарячих клавіш залишиться доступним. Крім зазначених оновлень, складання включає й інші покращення — як візуальні, так і функціональні. Повний перелік змін доступний у блозі програми Windows Insider.