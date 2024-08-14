Western Digital представила карты памяти SanDisk на 4 и 8 ТБ и внешний SSD на 16 ТБ14.08.24
На конференции Future Memory and Storage (FMS2024) компания Western Digital представила несколько продуктов под брендом SanDisk. В числе новинок оказались microSD-карта объёмом 4 ТБ и SD-карта SDUC UHS-I на 8 ТБ, обе из которых поддерживают скорость передачи данных до 100 Мб/с. Эти карты ориентированы на использование в потребительской технике, такой как камеры, дроны и смартфоны.
Кроме того, Western Digital продемонстрировала первый в мире внешний SSD-накопитель с объёмом в 16 ТБ, удвоив предыдущий рекорд объёма в 8 ТБ. Накопитель пока находится в стадии прототипа, но ожидается, что его серийная версия будет выпущена в ближайшее время и войдёт в линейку Extreme Portable SSD, известную своей надежностью и высокой скоростью работы.
На данный момент компания не раскрыла точные даты выпуска и цены новых продуктов, но их появление на рынке ожидается в скором времени.
Ранее Western Digital (WD) представила новые модели жестких дисков NAS, WD Red Pro, которые предлагают ёмкость до 24 ТБ в традиционном 3,5-дюймовом форм-факторе. Эти диски, основанные на технологии магнитной записи CMR, разработаны для высокопроизводительных задач при постоянной нагрузке.
По заявлению представителей компании, новые модели (WD240KFGX) обеспечивают надежную работу благодаря скорости вращения 7200 оборотов в минуту и интерфейсу SATA 6 Гбит/с. Они характеризуются низким энергопотреблением и высокой скоростью передачи данных до 287 МБ/с.
WD подчеркивает, что новые диски WD Red Pro подходят для крупных предприятий, профессионалов в области мультимедиа и корпоративных систем NAS. Стоимость новых моделей составляет от $570.
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